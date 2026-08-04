В Крыму обнаружили останки младенца, принесенного в жертву в I веке до н. э.
Останки принесенного в жертву младенца обнаружили археологи на античном городище Артезиан в восточной части Крымского полуострова. По заключению антропологов, останки предположительно относятся к I веку до н. э. Об этом в интервью ТАСС сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николай Винокуров.
«Захоронение относится к началу строительства храма, то есть до 63 г. до Рождества Христова, предположительно останки можно отнести к 80-м-70-м годам I века до нашей эры. Подобных находок, чтобы был захоронен младенец в качестве строительной или какой-то иной жертвы, может, искупительной, не случалось ранее. Мы пока не знаем, какая там была подоплека», – сказал археолог.
Погребение обнаружено под алтарным столиком в основании фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера. Ранее археологам удавалось обнаружить подобные захоронения в фундаментах средневековых домов VIII-IX вв. н.э. «Подобных захоронений периода античности не встречалось. Это необычно», – заключил Винокуров.
2 августа глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заявил, что при раскопках на Азишском хребте археологи выявили протомеотский могильник эпохи ранней бронзы. Радиоуглеродный анализ датировал захоронения X-IX вв. до н.э. Ученые отметили, что найденные объекты могут иметь связь с Закавказьем. В таком случае можно будет предположить о прохождении через горную территорию торгового пути.