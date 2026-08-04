В Крыму обнаружили останки младенца, принесенного в жертву в I веке до н. э.

«Захоронение относится к началу строительства храма, то есть до 63 г. до Рождества Христова, предположительно останки можно отнести к 80-м-70-м годам I века до нашей эры. Подобных находок, чтобы был захоронен младенец в качестве строительной или какой-то иной жертвы, может, искупительной, не случалось ранее. Мы пока не знаем, какая там была подоплека», – сказал археолог.