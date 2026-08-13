Екатерина Сироткина назначена директором Театра сатиры
Директором Московского академического театра сатиры стала Екатерина Сироткина, которая ранее занимала пост заместителя главы культурного учреждения. Об этом сообщил департамент культуры города Москва.
На этой должности Сироткина заменит Павла Нестратова, который управлял Московский академический театр сатиры с 2024 г. Мотивы кадровых решений не уточняются.
Московский академический Театр сатиры – один из самых известных драматических театров столицы. Учреждение было основано в 1924 г. Театр специализируется на комедиях, сатирических постановках и острых спектаклях, которые высмеивают человеческие пороки и общественные недостатки.
В 2025 г. бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева задержали за мошенничество на 20 млн руб. По версии следствия, Агаев придумал схему хищения бюджетных денег. Он оформился как ИП и заключал со своим театром фиктивные авторские договоры. Как сообщила Ирина Волк, он получал 4% от кассовых сборов спектаклей.