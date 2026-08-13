Екатерина Сироткина назначена директором Театра сатиры

В 2025 г. бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева задержали за мошенничество на 20 млн руб. По версии следствия, Агаев придумал схему хищения бюджетных денег. Он оформился как ИП и заключал со своим театром фиктивные авторские договоры. Как сообщила Ирина Волк, он получал 4% от кассовых сборов спектаклей.