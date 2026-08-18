Владимир Хотиненко стал ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров

Хотиненко 74 года. Родился в Славгороде Алтайского края. С 1970-х работал художником-постановщиком на Свердловской киностудии. Участвовал в создании фильмов «Гонка с преследованием» Ольгерда Воронцова, «Дым Отечества» Ярополка Лапшина. Был ассистентом на съемках Никиты Михалкова «Пять вечеров» по мотивам пьесы Александра Володина (1978), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Родня» (1981).