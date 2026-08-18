Владимир Хотиненко стал ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров
Народного артиста России Владимира Хотиненко назначили ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров. Об этом объявили в Союзе кинематографистов России.
Хотиненко 74 года. Родился в Славгороде Алтайского края. С 1970-х работал художником-постановщиком на Свердловской киностудии. Участвовал в создании фильмов «Гонка с преследованием» Ольгерда Воронцова, «Дым Отечества» Ярополка Лапшина. Был ассистентом на съемках Никиты Михалкова «Пять вечеров» по мотивам пьесы Александра Володина (1978), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Родня» (1981).
С середины 1990-х преподает во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Является профессором, заведующим кафедрой режиссуры игрового фильма.
Прошлым ректором курсов была Вера Суменова, которая занимала этот пост с июня 2010-го по июль 2026 г. Она просила освободить ее от должности по собственному желанию.
Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) – учебное заведение, готовящее кинодраматургов, режиссеров игрового и неигрового кино, продюсеров. Курсы основаны в 1960 г. Первым наставниками были Сергей Юткевич, Михаил Ромм, Григорий Рошаль. Среди известных мастеров в следующие годы – Александр Митта, Владимир Меньшов, Сергей Соловьев.
Выпускниками курсов были и ныне известные авторы, в том числе Георгий Данелия, Илья Авербах, Алексей Балабанов, Александр Велединский и др.