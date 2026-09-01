ФХР подала апелляцию в CAS на решение IIHF о недопуске российских сборных на ЧМ
Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд города Лозанны на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российской сборной на чемпионат мира в 2027 г., сообщили в пресс-службе ФХР.
«ФХР в соответствии с процедурой, для соблюдения процессуальных сроков, направила жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ на соответствующие июльские решения Совета ИИХФ», – говорится в сообщении.
Кроме того, федерация направила 31 августа полный текст жалобы напрямую в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Слушание по делу состоится в конце октября 2026 г. В ФХР отметили, что если CAS примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ.
Первое решение об отстранении российских команд от участия в чемпионате мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) приняла 28 февраля 2022 г. 30 июля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских хоккейных команд на сезон 2026/27. Сборные России не допущены к участию как в мужском чемпионате мира 2027 г., так и в юниорском.