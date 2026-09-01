Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,655-0,4%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,26+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

ФХР подала апелляцию в CAS на решение IIHF о недопуске российских сборных на ЧМ

Анна Суслова

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд города Лозанны на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российской сборной на чемпионат мира в 2027 г., сообщили в пресс-службе ФХР.

«ФХР в соответствии с процедурой, для соблюдения процессуальных сроков, направила жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ на соответствующие июльские решения Совета ИИХФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, федерация направила 31 августа полный текст жалобы напрямую в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Слушание по делу состоится в конце октября 2026 г. В ФХР отметили, что если CAS примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ.

Первое решение об отстранении российских команд от участия в чемпионате мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) приняла 28 февраля 2022 г. 30 июля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских хоккейных команд на сезон 2026/27. Сборные России не допущены к участию как в мужском чемпионате мира 2027 г., так и в юниорском.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её