ФХР подала апелляцию в CAS на решение IIHF о недопуске российских сборных на ЧМ

Первое решение об отстранении российских команд от участия в чемпионате мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) приняла 28 февраля 2022 г. 30 июля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских хоккейных команд на сезон 2026/27. Сборные России не допущены к участию как в мужском чемпионате мира 2027 г., так и в юниорском.