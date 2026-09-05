ТАСС: ISU лишил фигуристку Валиеву нейтрального статуса

20-летняя Валиева c декабря 2024 г. по январь 2025 г. отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После этого она начала тренироваться в группе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее Валиева работала в команде Этери Тутберидзе.