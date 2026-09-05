ТАСС: ISU лишил фигуристку Валиеву нейтрального статуса
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил нейтрального статуса российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
26 российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в международных стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Среди них были Камила Валиева, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также другие спортсмены.
20-летняя Валиева c декабря 2024 г. по январь 2025 г. отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После этого она начала тренироваться в группе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее Валиева работала в команде Этери Тутберидзе.