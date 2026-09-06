Губерниев назвал тревожной ситуацию с отзывом нейтрального статуса у Валиевой

«Да, она допустила ошибку, вынесла много. История была темная. Но как бы там ни было – на свободу с чистой совестью. Считаю, она лично не была ни в чем виновата. Тем не менее спортсмен несет ответственность. Вернулась. И вместо того, чтобы всех победить, у нее отозвали статус. Это тревожная история», – сказал Губерниев.