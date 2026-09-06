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Губерниев назвал тревожной ситуацию с отзывом нейтрального статуса у Валиевой

Ведомости

Ситуация с отзывом нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой является тревожной, заявил «Матч ТВ» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Да, она допустила ошибку, вынесла много. История была темная. Но как бы там ни было – на свободу с чистой совестью. Считаю, она лично не была ни в чем виновата. Тем не менее спортсмен несет ответственность. Вернулась. И вместо того, чтобы всех победить, у нее отозвали статус. Это тревожная история», – сказал Губерниев.

Он призвал российских спортсменов добиваться своих прав в юридической и дипломатической плоскостях. «Нужно в юридической, дипломатической плоскостях делать максимум, чтобы устанавливать позиции. Подавать апелляции и добиваться, естественно» – заявил комментатор.

5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) лишил нейтрального статуса Валиеву. Статус также был отозван у фигуриста Марка Кондратюка. Как пишет ТАСС, апелляции Валиевой и Кондратюка на лишение нейтрального статуса будут рассматриваться до 9 сентября.

20-летняя Валиева c декабря 2024 г. по январь 2025 г. отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После этого она начала тренироваться в группе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее Валиева работала в команде Этери Тутберидзе.

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