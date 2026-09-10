В Национальном центре «Россия» обсудили архитектуру выставочных пространств
В Национальном центре «Россия» прошла лекция «Архитектура напоказ. Как сегодня строят выставочные пространства» из цикла «Символы времени: всемирные выставки». Эксперты обсудили, как выставочные здания превращаются в самостоятельные арт-объекты и какие проекты появляются в России и мире.
Участники сошлись во мнении, что современная выставочная архитектура должна быть зрелищной, функциональной и устремленной в будущее. Архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая выступила против стилизации: по ее словам, такие здания должны быть удобными и запоминающимися, чтобы на их фоне хотелось фотографироваться. Сооснователь ATRIUM Антон Надточий отметил, что задача архитектора – найти баланс между эргономикой и смыслами. Он рассказал о проекте здания Национального центра «Россия», где образ Покрова определил пластику и связь с городом.
Историк архитектуры Айрат Багаутдинов назвал выставочную архитектуру новым трендом и выразил надежду, что качественная выставочная архитектура в России рождается прямо сейчас.
Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и постоянной демонстрации достижений страны и ее граждан. В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.