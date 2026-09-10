В Национальном центре «Россия» обсудили архитектуру выставочных пространств

Участники сошлись во мнении, что современная выставочная архитектура должна быть зрелищной, функциональной и устремленной в будущее. Архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая выступила против стилизации: по ее словам, такие здания должны быть удобными и запоминающимися, чтобы на их фоне хотелось фотографироваться. Сооснователь ATRIUM Антон Надточий отметил, что задача архитектора – найти баланс между эргономикой и смыслами. Он рассказал о проекте здания Национального центра «Россия», где образ Покрова определил пластику и связь с городом.