Организаторы аукциона личных вещей Брижит Бардо получили почти 1 млн евро

На аукционе были представлены 285 предметов – от соломенных шляп, солнцезащитных очков и ночных рубашек до посуды и мебели из домов Бардо в Сен-Тропе на юго-востоке Франции и в Париже. Выручка от аукциона будет направлена в фонд Бардо по защите животных и ее единственному сыну Николя-Жаку Шарье.