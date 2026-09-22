Организаторы аукциона личных вещей Брижит Бардо получили почти 1 млн евро
На аукционе личных вещей покойной французской актрисы Брижит Бардо в Париже было выручено почти 1 млн евро ($1,15 млн), что почти в 20 раз превышает оценочную стоимость. Об это пишет The Guardian со ссылкой на данные аукционного дома Millon.
На аукционе были представлены 285 предметов – от соломенных шляп, солнцезащитных очков и ночных рубашек до посуды и мебели из домов Бардо в Сен-Тропе на юго-востоке Франции и в Париже. Выручка от аукциона будет направлена в фонд Бардо по защите животных и ее единственному сыну Николя-Жаку Шарье.
Бардо умерла в возрасте 90 лет 28 декабря 2025 г. Причиной смерти французской киноактрисы стало онкологическое заболевание, сообщал ее муж Бернар Д'Ормаль. По его словам, Бардо, ослабленная двумя операциями, проведенными в рамках лечения от рака, и болями в спине, потеряла желание жить. По его словам, в моменты физического страдания актриса говорила, что устала и хочет уйти.