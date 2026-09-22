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Главная / Стиль жизни /

Организаторы аукциона личных вещей Брижит Бардо получили почти 1 млн евро

Инна Шульгина

На аукционе личных вещей покойной французской актрисы Брижит Бардо в Париже было выручено почти 1 млн евро ($1,15 млн), что почти в 20 раз превышает оценочную стоимость. Об это пишет The Guardian со ссылкой на данные аукционного дома Millon.

На аукционе были представлены 285 предметов – от соломенных шляп, солнцезащитных очков и ночных рубашек до посуды и мебели из домов Бардо в Сен-Тропе на юго-востоке Франции и в Париже. Выручка от аукциона будет направлена в фонд Бардо по защите животных и ее единственному сыну Николя-Жаку Шарье.

Бардо умерла в возрасте 90 лет 28 декабря 2025 г. Причиной смерти французской киноактрисы стало онкологическое заболевание, сообщал ее муж Бернар Д'Ормаль. По его словам, Бардо, ослабленная двумя операциями, проведенными в рамках лечения от рака, и болями в спине, потеряла желание жить. По его словам, в моменты физического страдания актриса говорила, что устала и хочет уйти.

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