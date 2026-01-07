Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти

Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. В юности занималась балетом. В 1952 г. начала кинокарьеру и получила статус секс-символа благодаря фильму «И Бог создал женщину», снятому в 1956 г. За кинокарьеру актриса снялась в 48 фильмах. Наибольший успех получили романтические комедии с ее участием и драмы «Истина» 1960 г. и «Презрение» 1963 г. В 1973 г. актриса завершила кинокарьеру и посвятила жизнь борьбе за права животных.