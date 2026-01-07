Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти
Причиной смерти французской киноактрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль журналу Paris Match.
Д'Ормаль рассказал, что Бардо, ослабленная двумя операциями, проведенными в рамках лечения от рака, и болями в спине, потеряла желание жить. По его словам, в моменты физического страдания актриса говорила, что устала и хочет уйти.
Последние недели жизни Бардо провела в рыбацком домике в Сен-Тропе в окружении домашних животных и супруга.
28 декабря 2025 г. Бардо умерла в возрасте 90 лет. 24 ноября сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон на юге Франции. Причины госпитализации не раскрывались.
Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. В юности занималась балетом. В 1952 г. начала кинокарьеру и получила статус секс-символа благодаря фильму «И Бог создал женщину», снятому в 1956 г. За кинокарьеру актриса снялась в 48 фильмах. Наибольший успех получили романтические комедии с ее участием и драмы «Истина» 1960 г. и «Презрение» 1963 г. В 1973 г. актриса завершила кинокарьеру и посвятила жизнь борьбе за права животных.