Скончалась французская актриса Брижит Бардо

За всю свою кинокарьеру Бардо снялась в 48 фильмах. Наибольший успех получили романтические комедии с ее участием, а также драмы «Истина» (реж. Анри-Жорж Клузо) 1960 г. и «Презрение» (реж. Жан-Люк Годар) 1963 г. В 1973 г. актриса завершила кинокарьеру и посвятила жизнь борьбе за права животных.