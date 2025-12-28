Газета
Главная / Общество /

Скончалась французская актриса Брижит Бардо

Икона европейского кино умерла в возрасте 91 года
Ведомости

Ушла из жизни французская киноактриса Брижит Бардо, сообщила газета Le Figaro. Информацию изданию предоставил фонд, носящий ее имя.

24 ноября сообщалось, что Бардо госпитализировали в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон на юге Франции. Причины госпитализации не уточнялись. Позже стало известно, что актриса перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием.

Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. В юности занималась балетом. В 1952 г. начала кинокарьеру и получила статус секс-символа благодаря фильму «И Бог создал женщину» (реж. Роже Вадим), снятому в 1956 г.

Фото.

Как секс-символ «новой волны» Брижит Бардо стала «феей зверей»

Медиа / Фото

За всю свою кинокарьеру Бардо снялась в 48 фильмах. Наибольший успех получили романтические комедии с ее участием, а также драмы «Истина» (реж. Анри-Жорж Клузо) 1960 г. и «Презрение» (реж. Жан-Люк Годар) 1963 г. В 1973 г. актриса завершила кинокарьеру и посвятила жизнь борьбе за права животных.

22 октября Бардо уже опровергала слухи о своей смерти. Она написала в своем аккаунте Х, что с ней все в порядке и она не собирается умирать.

