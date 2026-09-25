Ульянов покинул пост спортивного директора московского клуба «Локомотив»

Клуб уточнил, что за четыре года работы Ульянов добился определенной стабилизации состава, в результате чего в сезоне 2025-2026 г. «Локомотив» занял 3 место, выиграв бронзовые медали чемпионата страны. Он занимал должность спортивного директора ФК «Локомотив» с конца ноября 2022 г.