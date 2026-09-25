Ульянов покинул пост спортивного директора московского клуба «Локомотив»
Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом на сайте сообщила пресс-служба ФК.
«Футбольный клуб «Локомотив» и спортивный директор Дмитрий Ульянов расторгли трудовой договор по соглашению сторон», – говорится в публикации.
Коллектив и руководство «Локомотива» выразила Ульянову благодарность за проделанную работу и пожелали успехов в его дальнейшей карьере. Отмечается, что он внес вклад в развитие клуба.
Клуб уточнил, что за четыре года работы Ульянов добился определенной стабилизации состава, в результате чего в сезоне 2025-2026 г. «Локомотив» занял 3 место, выиграв бронзовые медали чемпионата страны. Он занимал должность спортивного директора ФК «Локомотив» с конца ноября 2022 г.