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Ульянов покинул пост спортивного директора московского клуба «Локомотив»

Сергей Пахомов
ФК Локомотив
ФК Локомотив

Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом на сайте сообщила пресс-служба ФК.

«Футбольный клуб «Локомотив» и спортивный директор Дмитрий Ульянов расторгли трудовой договор по соглашению сторон», – говорится в публикации.

Коллектив и руководство «Локомотива» выразила Ульянову благодарность за проделанную работу и пожелали успехов в его дальнейшей карьере. Отмечается, что он внес вклад  в развитие клуба.

Клуб уточнил, что за четыре года работы Ульянов добился определенной стабилизации состава, в результате чего в сезоне 2025-2026 г. «Локомотив» занял 3 место, выиграв бронзовые медали чемпионата страны. Он занимал должность спортивного директора ФК «Локомотив» с конца ноября 2022 г.

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