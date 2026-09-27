ФИДЕ оставила в силе отстранение российской шахматной федерации
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) не сняла отстранение Федерации шахмат России (ФШР), сообщает «РИА Новости». Против продления санкций против ФШР выступили некоторые члены Генассамблеи, но большинство проголосовало за сохранение ограничений.
26 сентября президента Федерации шахмат Казахстана Тимура Турлова избрали президентом Международной шахматной федерации. Выборы прошли на Генеральной ассамблее, которая проходит вместе с 46-й Шахматной олимпиадой в Самарканде. В 38 лет Турлов стал вторым самым молодым президентом ФИДЕ за всю историю выборов.
Как пишет «РИА Новости», Турлов отметил, что некоторые страны теряют поколения игроков, не выступая в текущих условиях, но международный закон нужно уважать – это единственный способ к существованию. Он пообещал продолжать работу, чтобы юные шахматисты могли участвовать в движении и не сталкивались с ограничениями против ФШР.
7 июня 2024 г. FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Это было связано со включением ФШР в свой состав региональных федераций присоединенных к России регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение несправедливым. Он выразил надежду, что речь шла о недопонимании, которое удастся преодолеть.