ФИДЕ оставила в силе отстранение российской шахматной федерации

Как пишет «РИА Новости», Турлов отметил, что некоторые страны теряют поколения игроков, не выступая в текущих условиях, но международный закон нужно уважать – это единственный способ к существованию. Он пообещал продолжать работу, чтобы юные шахматисты могли участвовать в движении и не сталкивались с ограничениями против ФШР.