Песков назвал несправедливым решение FIDE о лишении ФШР членства в организации
Решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации является несправедливым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Песков указал, что с FIDE были «очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть».
7 июня FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Это было связано со включением ФШР в свой состав региональные федерации присоединенных к России регионов. ТАСС писал, что решение комиссии по этике FIDE вступит в силу через 60 дней.
2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях.
Песков говорил, что если специальная комиссия МОК проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы.