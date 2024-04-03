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Песков: возможная слежка МОК только за россиянами нарушает олимпийские принципы

Ведомости

Если специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если это комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний, с тем чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, это можно было бы понять. Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять, тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи», – сказал он.

Песков также отметил, что Кремль не может согласиться с отношением главы МОК Томаса Баха к планам России провести крупные международные спортивные мероприятия. Представитель президента РФ счел поведение Баха «узурпацией права на спорт» и указал на неприемлемость этого. По словам Пескова, нежелание главы МОК отмежеваться от политики наносит главный ущерб олимпийскому движению.

2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях. Кроме того, по словам главы комитета, существует отдельная наблюдательная комиссия, которая следит за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России.

В разговоре Бах также призвал не допустить участия африканских спортсменов в Играх дружбы в России. По его словам, поддержать бойкот планируют Франция и другие страны ЕС. Он также предупредил о последствиях для спортсменов из Африки из-за участия в Играх дружбы. Бах пригрозил, что в таком случае атлеты подвергают риску возможное выступление на Олимпиаде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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