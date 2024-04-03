Песков: возможная слежка МОК только за россиянами нарушает олимпийские принципы

«Если это комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний, с тем чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, это можно было бы понять. Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять, тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи», – сказал он.