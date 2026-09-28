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Британская шахматистка Сиванандан стала самым юным женским гроссмейстером

Татьяна Мозолевская
Jaimi Joy / REUTERS
Jaimi Joy / REUTERS

Британская шахматистка Бодхана Сиванандан стала самым юным женским гроссмейстером в истории. Данное достижение покорилось ей на Всемирной шахматной олимпиаде, сообщила Международная шахматная федерация (FIDE).

На турнире в Самарканде 11-летняя Сиванандан выступала за сборную Англии на первой доске и набрала восемь очков в 11 партиях.

Предыдущий рекорд принадлежал Екатерине Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в 2002 г. в возрасте 12 лет и четырех месяцев. Лагно ранее представляла Украину, а с 2014 г. выступает за Россию. Звание женского гроссмейстера (Woman Grandmaster, WGM) присваивается Международной шахматной федерацией (FIDE), при этом требования для его получения ниже, чем для общего звания гроссмейстера.

Сиванандан начала играть в шахматы во время пандемии. Ранее она также стала самой молодой чемпионкой Великобритании среди женщин, побив рекорд Элейн Притчард, установленный в 1939 г.

24 августа президентский совет FIDE решил не допускать сборную России до участия во Всемирной шахматной олимпиаде. По словам исполнительного директора Федерации шахмат РФ Александра Ткачева, большинство членов совета высказались против допуска сборной России. Ткачев считает, что соответствующее решение было принято с подачи исполняющего обязанности президента международной федерации Вишванатана Ананда.

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