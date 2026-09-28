Британская шахматистка Сиванандан стала самым юным женским гроссмейстером

Предыдущий рекорд принадлежал Екатерине Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в 2002 г. в возрасте 12 лет и четырех месяцев. Лагно ранее представляла Украину, а с 2014 г. выступает за Россию. Звание женского гроссмейстера (Woman Grandmaster, WGM) присваивается Международной шахматной федерацией (FIDE), при этом требования для его получения ниже, чем для общего звания гроссмейстера.