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Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила мужскую и женскую сборные РФ до участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своем Telegram-канале со ссылкой на решение Административного совета ЕКВ.

В ЕКВ отметили, что решение Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске российских национальных сборных распространяется и на соревнования сборных команд под эгидой европейской конфедерации. При этом конкретные условия участия команд и необходимые организационные процедуры ЕКВ определит позднее.

Их должны представить на утверждение административному совету организации. Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Как уточнила ВФВ, ближайшим официальным турниром, в котором смогут выступить российские сборные по классическому волейболу, станет Лига наций.

Сборные России отстранили в 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине. В декабре 2025-го FIVB сняла санкции с молодежных команд.

8 июля FIVB вынесла решение о допуске российских волейболистов к соревнованиям. Это произошло после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть ограничения в отношении команд из РФ.

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