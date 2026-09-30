Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила мужскую и женскую сборные РФ до участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своем Telegram-канале со ссылкой на решение Административного совета ЕКВ.