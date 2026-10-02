Российский фильм впервые сняли в «горах Аватара» в Китае
В национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань в Китае впервые сняли сцену для российского фильма. Об этом в ходе панельной дискуссии «Организация съемок на Дальнем Востоке. Возможности и ограничения» в рамках III Дальневосточной кинопремии заявил кинопродюсер Вадим Быркин. Его слова передает ТАСС.
«»Черный шелк». Мы сейчас снимали и опять решили развить вот это туристическое направление уже сами. Значит, у нас Владивосток – красоты, берега, заливы, все остальное, Санкт-Петербург с нашей стороны. С китайской стороны – это Шанхай, Чжанцзяцзе. <…> Мы там реально снимали. Впервые был там снят российский фильм, пролет между этими скалами», – сказал он.
Пейзажами национального парка Чжанцзяцзе вдохновились создатели «Аватара». Горы национального парка стали прообразом локаций в фильме.
Фильм «Черный шелк» станет продолжением исторического детектива «Красный шелк», который вышел на экраны в 2025 г. Действие картины происходит в Шанхае в 30-е годы прошлого века. По сюжету в город приезжает груз под кодовым названием «Черный шелк», за которым будут вести охоту агенты нескольких стран.
Ожидается, что сиквел выйдет в 2027 г. Обе картины являются совместными проектами России и Китая.