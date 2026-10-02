Российский фильм впервые сняли в «горах Аватара» в Китае

«»Черный шелк». Мы сейчас снимали и опять решили развить вот это туристическое направление уже сами. Значит, у нас Владивосток – красоты, берега, заливы, все остальное, Санкт-Петербург с нашей стороны. С китайской стороны – это Шанхай, Чжанцзяцзе. <…> Мы там реально снимали. Впервые был там снят российский фильм, пролет между этими скалами», – сказал он.