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Главная / Стиль жизни /

Российский фильм впервые сняли в «горах Аватара» в Китае

Анна Суслова
Robynne O \ Unsplash
Robynne O \ Unsplash

В национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань в Китае впервые сняли сцену для российского фильма. Об этом в ходе панельной дискуссии «Организация съемок на Дальнем Востоке. Возможности и ограничения» в рамках III Дальневосточной кинопремии заявил кинопродюсер Вадим Быркин. Его слова передает ТАСС.

«»Черный шелк». Мы сейчас снимали и опять решили развить вот это туристическое направление уже сами. Значит, у нас Владивосток – красоты, берега, заливы, все остальное, Санкт-Петербург с нашей стороны. С китайской стороны – это Шанхай, Чжанцзяцзе. <…> Мы там реально снимали. Впервые был там снят российский фильм, пролет между этими скалами», – сказал он.

Пейзажами национального парка Чжанцзяцзе вдохновились создатели «Аватара». Горы национального парка стали прообразом локаций в фильме.

Фильм «Черный шелк» станет продолжением исторического детектива «Красный шелк», который вышел на экраны в 2025 г. Действие картины происходит в Шанхае в 30-е годы прошлого века. По сюжету в город приезжает груз под кодовым названием «Черный шелк», за которым будут вести охоту агенты нескольких стран.

Ожидается, что сиквел выйдет в 2027 г. Обе картины являются совместными проектами России и Китая.

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