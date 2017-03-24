Как преподаватель вуза построил бизнес на умных домах

В середине 2000-х преподаватель программирования МАТИ Алексей Силуянов на компьютерной выставке, в которой участвовал МАТИ, разговорился с приехавшим из Иркутской области бизнесменом. Тот предложил Силуянову за 5 млн руб. оборудовать системами дистанционного управления особняк на 400 кв. м в Ангарске. На предоплату, полученную от клиента, Силуянов купил импортное оборудование. Он подумал, что можно сделать на порядок дешевле, если разработать часть компонентов самому. В 2012 г. Силуянов ушел из вуза и основал компанию «Умный дом SenseHome». В партнеры он взял выпускников МАТИ Олега Шикунова, Диму Утарбаева, а также выпускника МГТУ им. Баумана Павла Ловянникова.

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