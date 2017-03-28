Депутаты хотят допустить сотрудников к управлению компаниями

В апреле Госдума рассмотрит законопроект об участии представителей трудовых коллективов в заседаниях коллегиальных органов управления. Авторы закона – депутаты «Единой России» Андрей Исаев и Михаил Тарасенко. По их мнению, профсоюзы должны выдвигать кандидатуры работников, которые будут вести переговоры с работодателями и участвовать в заседаниях с правом совещательного голоса. Количество представителей сама компания должна указать в уставе или коллективном трудовом договоре. Это социально значимая инициатива, ведь сейчас обсуждается проблема громадного разрыва зарплат топ-менеджеров и рядовых сотрудников, считают ее авторы. Как уверяет Тарасенко, законопроект нацелен на то, чтобы руководители лучше информировали сотрудников – например, не грозит ли предприятию банкротство, планируются ли инвестиции и сокращения персонала. Закон не касается унитарных предприятий вроде «Почты России» и малого бизнеса, поясняет депутат.

У работников уже сейчас есть право участвовать в управлении компанией, подкрепленное Трудовым кодексом (ТК) и Европейской социальной хартией. Согласно ст. 53 ТК, сотрудники могут проводить коллективные переговоры, получать информацию из первых рук, говорит Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав. Но эти права декларативны, поскольку ТК не описаны механизмы их реализации, уточняет она. Инициатива поможет из недействующей нормы сделать работающую, считает Герасимова. Работник получит рупор для того, чтобы высказать свое мнение боссам, убеждена она.