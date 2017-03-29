Avon меняет стратегию, чтобы выбраться из убытков

Avon Products, одна из крупнейших компаний, занимающихся прямыми продажами, в последние годы лишилась множества торговых представителей, не смогла модернизировать ассортимент и разработать стратегию развития в онлайне. Теперь Cerberus Capital Management, в прошлом году получившая контроль над североамериканским бизнесом Avon, пытается переломить губительные тренды. Avon должна вновь сосредоточиться на продаже косметики и средств по уходу за кожей и на группе потребителей, про которую другие компании из индустрии красоты часто забывают, – на стареющих небогатых жительницах глубинки.

По мнению руководства Cerberus, из ассортимента Avon должны исчезнуть многочисленные побочные товары: например, мультиварка за $59,99, мерные кружки и ложки, постельное белье с Микки-Маусом и т. п. Генеральный директор североамериканского подразделения Avon, сейчас получившего название New Avon, Скотт Уайт обеспокоен возможной реакцией торговых представителей на исчезновение любимых ими товаров.

Прямые продажи растут По данным отраслевой ассоциации, в 2015 г. выручка американских компаний, осуществляющих прямые продажи, выросла на 5% до $36 млрд – это более чем на 25% превосходит показатель 2010 г.

Однако Стивен Майер из Cerberus, курирующий новую стратегию Avon, непреклонен: мультиварка появилась в летнем каталоге Avon в последний раз. «Avon похожа на корабль, который плавал 130 лет. Пришло время вытащить его из воды и очистить днище от налипших ракушек», – говорит он.

По словам Майера, в ближайшие месяцы изменится система взаимодействия компании с торговыми представителями: вырастут их комиссии, ускорится процесс оформления заказов. Кроме того, Avon намерена конкурировать с Amway и Herbalife на быстро растущем рынке товаров для здоровья и пищевых добавок.