Как стартапы зарабатывают на средствах для бровей

Тридцатипятилетний Майкл Малинский не похож на типичного предпринимателя, сделавшего бизнес на косметике, и его лица явно не касался продукт, который он продает женщинам и все чаще – мужчинам: средство для придания формы бровям Wunderbrow. Покупатели Wunderbrow наносят гель на брови, подчеркивая их форму.

Густые брови совершенной формы – мечта миллионов. В Instagram Wunderbrow – множество фото и видео от авторитетных блогеров и звезд YouTube. Многие с энтузиазмом демонстрируют применение Wunderbrow. Все это привлекает внимание целевой аудитории – молодых девушек и женщин, стремящихся добиться совершенства во внешности перед вечерним выходом.

Средства для густых бровей как большой бизнес – относительно новое явление, развивающееся благодаря социальным сетям. У Малинского, сооснователя и генерального директора компании KF Beauty, продающей Wunderbrow, нет опыта работы в индустрии красоты и моды, но есть опыт в интернет-маркетинге. Его стартап – типичный маркетинговый проект, несмотря на то что теперь он продает косметические средства и через традиционных ритейлеров, таких как Boots и CVS.

С 2015 г. KF Beauty продала 2 млн упаковок Wunderbrow, при этом в 2016 г. было продано в 8 раз больше, чем годом ранее. В прошлом году Малинский и 10 его сотрудников переехали в лондонский небоскреб Shard на берегу Темзы. Сегодня в лондонском офисе KF Beauty работают 35 сотрудников, еще несколько человек – в Майами.