Влияние женщин на российском юридическом рынке растет

«Принимала клиентов в роддоме», «заключала сделку по пути на роды» – такие истории, которые кажутся анекдотом, происходили с некоторыми ведущими российскими юристами – женщинами, час работы которых настолько дорог, что свободного времени у них не бывает. Первый звонок после родов был от клиента, вспоминает управляющий партнер Hogan Lovells в России Оксана Балаян. А вице-президент АФК «Система» Анна Голдин рассказывала Forbes Woman, как опоздала на собственные роды из-за сделки (тогда работала в Latham & Watkins).

Но хотя женщины приносят все больше прибыли, властью в юридическом бизнесе мужчины делятся с ними неохотно, показал опрос юрфирм и юристов корпораций (при помощи Объединения корпоративных юристов).

Неравное партнерство

Проблема дискриминации – одна из ключевых для мирового юридического рынка, если судить по количеству исследований, публикаций и даже исков сотрудниц против юрфирм. Отношение к женщине уже давно стало одним из показателей в рейтингах наряду с выручкой и качеством услуг. Но как показал рейтинг журнала Working Mother и консалтинговой компании Flex-Time Lawyers, мужчины в юрфирмах готовы делить с женщинами работу, а не лидерство. В большинстве фирм только 30% недолевых партнеров – женщины и еще меньше участвуют в прибыли – 20%; такое соотношение сохраняется с 2007 г.