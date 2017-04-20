Как работодатели избавляются от профсоюзных активистов

Активисты Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) в Петербурге и Ленинградской области распространили в СМИ письмо, в котором заявили, что руководство завода Ford Sollers во Всеволожске ждет серия судебных процессов с сотрудниками. МПРА считает, что от некоторых из них работодатель избавляется, потому что они члены профсоюза. Например, инженер по качеству кузовного цеха Лилия Таболина была назначена председателем комитета профсоюза предприятия в феврале 2016 г., а в марте у нее начались проблемы с начальством. Сначала начальник цеха обвинил Таболину в некорректном составлении плана контроля качества, а потом она получила выговор за то, что якобы не ознакомила с этим планом подчиненных. Профсоюзной активистке вынесли два дисциплинарных взыскания и сообщили о том, что ее должность с 15 июня будет сокращена. Таболина обратилась в суд с требованием признать взыскания незаконными. Она считает, что гонения на нее начались в связи с ее активной профсоюзной деятельностью. Пресс-служба Ford Sollers от комментариев отказалась.

Судьба активиста

Работодатели не жалуют активистов. Они могут остановить конвейер (это не раз делал профсоюз на всеволожском Ford Sollers), и компания из-за простоев может понести убытки. Или устроить пикеты у дилерских центров, уговаривая потребителей не покупать машины (это сделал профсоюз на «Фольксваген груп рус»).

Таболина, в частности, сразу после назначения председателем профкома отправилась в Финляндию обучаться тонкостям профсоюзной работы. Вернувшись, она начала агитировать рабочих активнее отстаивать свои права. Таболина составляла тексты листовок, в которых объясняла рабочим, что экономить в кризис топ-менеджеры завода должны не путем массовых увольнений, а путем урезания собственных бонусов. В листовках Таболина также призывала менеджмент отказаться от дорогих служебных автомобилей.