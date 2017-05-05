Малому бизнесу нужны хорошие легенды

Истории предпринимателей и компаний порой превращаются в яркие легенды и помогают продвигать бизнес. Их можно увидеть на сайтах компаний и в рекламных объявлениях. Фирмы, особенно небольшие с ограниченным маркетинговым бюджетом, рассказывают о себе легенды, чтобы завладеть вниманием потребителей, кредиторов и инвесторов. Идет ли речь об основании компании или о ее влиянии на покупателей, легенда вызывает более глубокий отклик, чем цифры, факты либо традиционные методы продвижения продукта.

«Эмоции помогают познавать мир, это один из самых эффективных способов обучения. Именно поэтому хорошие истории остаются с нами. Люди лучше запоминают то, что вызывает эмоции, чем то, что их не вызывает», – говорит доцент Babson College Эйнджела Рэндольф.

Хорошие легенды о бизнесе часто похожи на сказки и мифы. Подобно героям классических сказок, говорит Рэндольф, основатель компании живет обычной жизнью, пока на него не сваливается непредвиденная проблема. Основателю предстоят испытания, и, только пройдя через огонь и воду, он превратится в лидера, а его идея – в товар, услугу или революционное изменение. После этого герой возвращается к «нормальной» жизни предпринимателя и предлагает обществу товар или услугу.

Предпринимателям стоит держать эту конструкцию в голове, создавая собственные легенды, советует Рэндольф. «Сильные эмоции рождаются тогда, когда обстоятельства вынуждают героя действовать. Например, идея продукта появляется на фоне травмы или смерти кого-то из членов семьи героя. Эмоции, вызванные трагедией, – мощный толчок к действию, и это привлекает аудиторию», – говорит она.