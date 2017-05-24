На заводах французской Michelin больше нет начальников

Алексей Таранин

Около трех лет назад рабочие завода Michelin в городе Ле-Пюи-ан-Веле вместо формального «вы» стали обращаться к своим начальникам на «ты». Производитель шин, более 100 лет бывший одним из столпов традиционной французской корпоративной культуры, начал большой эксперимент. Компания наделила рабочих своего завода в Оверни высокими полномочиями и ответственностью, а менеджерам предложила стать скорее наставниками, чем руководителями.

Если раньше хорошим начальником считался тот, кто за свою карьеру успел поработать во всех подразделениях компании, досконально знает все производственные процессы и может подсказать рабочим правильное решение, то теперь хороший начальник тот, кто прислушивается к рабочим и дает им возможность принять решение самостоятельно, рассказывает один из менеджеров завода – Ян Жийе. «Рабочие говорят: «Не беспокойтесь, мы все организуем сами, а вы только проверите» – и хороший руководитель должен ответить: «Нет проблем, я вам доверяю», – рассказывает он.

Кроме Ле-Пюи эксперимент проводится еще на пяти заводах Michelin: в Германии, Польше, США, Канаде и Северной Ирландии.

В погоне за инновациями

Компания Michelin не в первый раз экспериментирует, внедряя инновации. Созданная в 1880-е гг. братьями Эдуардом и Андре, Michelin преуспела в XX в. благодаря быстрой перестройке производственных процессов, тонкому маркетингу и экспериментам в сфере управления. Практически с самого начала в Michelin поощряли лучших работников акциями компании и принимали инновационные идеи от всех сотрудников. Однако погоня за инновациями едва не поставила компанию на грань краха, признает руководитель службы персонала Michelin Жан-Мишель Гийон. В 1990-е гг. компания взяла на вооружение концепцию бережливого производства, разработав на ее основе собственную систему Michelin Manufacturing Way. Целью было сделать организацию всех процессов более гибкой, прозрачной и современной, рассказывает Гийон. Однако вместо этого менеджеры компании сосредоточились исключительно на повышении производительности.