Менторские клубы помогают выпускникам вузов найти работу

Алексей Таранин

Студентка экономического факультета МГУ Софья мечтала найти работу на госслужбе – в Счетной палате, Минфине – или в крупной аудиторской компании. Она размещала резюме на сайте HeadHunter, пыталась устроиться с помощью знакомых – все тщетно. Студентов дневных отделений и выпускников с нулевым опытом работодатели не жалуют. Если и предлагают, то только рутинную работу, например операционистки в Сбербанке, рассказывает Софья. Как выстраивать карьеру, она поняла благодаря беседам с личным ментором, который у нее появился в марте 2017 г. Ее наставником стала Полина Лион, вице-президент по стратегии «Русатом оверсиз» (входит в госкорпорацию «Росатом»), она тоже выпускница экономического факультета МГУ. Лион сделала успешную карьеру, в том числе в госсекторе. Теперь у нее есть желание наставлять младших, особенно девушек, помогать им реализоваться в профессии, рассказывает Лион. Ментор порекомендовала студентке не идти сразу после вуза в Счетную палату – без опыта ей светит только секретарская должность. А вот если поработать 3–4 года в другом месте и прийти в палату уже с опытом, карьерные шансы многократно возрастут. Благодаря этим советам Софья выходит на стажировку в Центробанк.

24% студентов недовольны качеством высшего образова­ния, показал опрос 3000 молодых людей из 125 ведущих вузов России, проведенный агентством Changellenge. 40% поступивших на работу выпускников говорят, что им пришлось переучиваться на новую специальность, по данным исследования ВШЭ. А каждый третий признался, что получил знания, которые не нужны ни в одной компании.

Встали в пары

Несколько выпускниц МГУ 2003–2010 гг. в сентябре прошлого года организовали менторский клуб университета и поддерживают его на волонтерской основе. Идея менторства в вузах не нова, такие клубы есть во многих ведущих университетах мира, например в Стэнфорде и Кембридже, рассказывает Валерия Верховых, один из инициаторов проекта. Менторы в клубе МГУ– выпускники университета, добившиеся успеха в бизнесе и карьере. На сайте клуба сейчас размещены анкеты 132 наставников с их резюме. Студенты могут выбрать ментора в конкретной экспертной области: госслужба, маркетинг, стартапы, soft skills, консалтинг, лидерство и проч. Сейчас сложилось 80 пар наставников и их протеже, поясняет Верховых. У пар полная свобода выбора – как общаться: лично, по телефону или через соцсети. К примеру, в Кембридже более жесткая программа менторства: наставник берет себе подопечного на год и должен встречаться с ним не реже раза в месяц, и на сайте менторского сообщества есть раздел вакансий для студентов и выпускников. «У нас же бывают вопросы на одну встречу: например, как отредактировать резюме, как правильно вести себя на собеседовании», – отмечает Верховых.