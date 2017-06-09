Кто выигрывает от выхода основателей из бизнеса

Основателям бывает нелегко оставить свою компанию и передать ее инвесторам Е. Разумный / Ведомости

В 2010 г. Дин Хойл продал за 400 млн фунтов стерлингов свой бизнес – сеть магазинов, торгующих поздравительными открытками. Сейчас его бывшая компания зарегистрирована на бирже и стоит более 1 млрд фунтов стерлингов. Сожалеет ли об этом Хойл? «Совсем нет. Что такого можно сделать с 1 млрд фунтов стерлингов, чего нельзя сделать с 400 млн?» – говорит сооснователь британской розничной сети Card Factory.

Хорошо, что 50-летний Хойл такой оптимист. Однако многие другие предприниматели с трудом расстаются со своим детищем. Одни остаются в бизнесе на какое-то время, потому что этого требует контракт по продаже – покупатели хотят удостовериться, что компания не рухнет, оставшись без указующего перста основателя. Другие настаивают на том, чтобы остаться, просто потому, что не готовы уйти.