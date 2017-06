Американские бизнес-школы все чаще предлагают короткие специализированные курсы

Спрос на общие программы MBA в США падает, и университетам приходится предлагать более короткие и специализированные курсы Prakasit Khuansuwan / Freepick

Студенты Университета Виллановы могут получить MBA по церковному менеджменту. В Carlson School of Management Университета Миннесоты есть программа MBA только для сотрудников аппарата конгресса. Игроки Национальной футбольной лиги США могут пройти в Kelley School of Business Университета Индианы программу, которая поможет им построить карьеру вне спорта. А Stern School of Business Нью-Йоркского университета позволит получить MBA в сфере моды и продажи предметов роскоши.