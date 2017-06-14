Бизнес-образование
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Выгодная школе гибкость

Американские бизнес-школы все чаще предлагают короткие специализированные курсы

Это помогает им заполнить лекционные залы

Студенты Университета Виллановы могут получить MBA по церковному менеджменту. В Carlson School of Management Университета Миннесоты есть программа MBA только для сотрудников аппарата конгресса. Игроки Национальной футбольной лиги США могут пройти в Kelley School of Business Университета Индианы программу, которая поможет им построить карьеру вне спорта. А Stern School of Business Нью-Йоркского университета позволит получить MBA в сфере моды и продажи предметов роскоши.

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