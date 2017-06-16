Предпринимательство
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Медицина для бедных

Стартапы занялись медициной для бедных в Африке

Как инновации помогают сделать медицину доступной – и заработать на ней

Доступ к медицине в Африке и Азии ограничен из-за многих проблем – от высокой стоимости лекарств и услуг до нехватки надежного оборудования. Но некоторые компании и благотворительные организации с помощью инновационных подходов пытаются преодолеть эти сложности.

Наборы для родов

Власти Индии хотят, чтобы беременные женщины рожали в клиниках, а не дома. Но из-за плохой гигиены в медицинских центрах женщины рискуют подхватить инфекцию. Поэтому компания Ayzh разработала и продает клиникам недорогой «набор для чистых родов». «Людей призывают рожать в клиниках, но при этом не увеличивают мощности, и в первую очередь это сказывается на гигиене, – говорит основательница Ayzh Зубайда Бай. – Наш набор помогает изменить поведение людей, позволяя рожать в правильном месте, и обладает правильной ценой».

В прошлом году продажи Ayzh составили около $500 000. Теперь Бай планирует расширить бизнес, выйдя на рынки Восточной Африки и расширив линейку продуктов. «Мы создаем бренд, охватывающий весь жизненный цикл», – утверждает она. Но для этого Ayzh необходимо изменить бизнес-модель – перейти от прямых продаж к работе через франшизы. Компания намерена достичь безубыточности в течение четырех лет.

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