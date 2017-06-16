У каждого третьего сотрудника малого бизнеса есть дополнительная работа
- Елена Горелова,
- Алексей Полоротов
- / Ведомости
У каждого третьего наемного сотрудника, занятого в малом и среднем бизнесе, есть дополнительная работа, обнаружили исследователи портала «Mail.ru для бизнеса». Зарабатывают на стороне они немного: 62% сказали, что меньше 25 000 руб. в месяц. Главная мотивация большинства – увеличить доход. Каждому третьему подработки позволяют заниматься хобби, 21% – осваивать новое дело и обеспечивать себе запасной аэродром, если потеряют работу. Люди ремонтируют компьютеры, рассылают спам, дают юридические советы, разрабатывают дизайн, делают переводы, перевозят грузы.
Причина распространенности подработок – неудовлетворенность зарплатами работников малого бизнеса в России, говорит проректор РАНХиГС Александр Сафонов. Это касается и сферы услуг, и IT-стартапов, которые часто балансируют на грани рентабельности. Но совместительство тоже не приносит людям удовлетворения из-за нестабильности доходов и нехватки времени, отмечает он. Только 8% участников опроса сказали, что подработка приносит им больше 65 000 руб. в месяц.
Дмитрий Несветов, член совета московского отделения «Опоры России», считает подработки вредными для бизнеса, потому что сотрудники не концентрируются на основной работе и может пострадать качество, производительность труда, уточняет он.
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