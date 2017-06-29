Усманов ищет таланты
- Елена Горелова,
- Алексей Полоротов
- / Ведомости
Алишер Усманов запускает конкурс стартапов Usmanov Challenge, о чем он написал на своей страничке в соцсети «В контакте». В конкурсе могут принять участие любые проекты, но предпочтение бизнесмен будет отдавать тем, у кого уже есть рабочий прототип. Чтобы претендовать на грант, стартапер должен отправить подробный рассказ о своем деле в сообщество конкурса «В контакте». Надо описать, как появилась идея бизнеса, кто его создал и чем интересна его команда. Выбирать победителей Усманов будет сам. «Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей», – обещает бизнесмен. Команду самого примечательного проекта в конце 2017 г. он поддержит инвестициями.
Главная идея конкурса – поддержать талантливые начинания в технологической сфере, рассказал «Ведомостям» представитель USM Group. Отрасль для Усманова не важна, лишь бы замысел был новаторским и проработанным. Структуры Усманова и раньше инвестировали в технологические компании, следуя трендам рынка, – например, в китайскую электронную коммерцию (Alibaba), социальные сети (Faсebook, «Одноклассники», «В контакте»), киберспортивные турниры (Virtus.pro).
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