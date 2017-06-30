Программист из Челябинска заработал миллионы на интерактивных играх для малышей

Поиграть с такой песочницей интересно и детям, и взрослым Ирина Подгорных / для ведомостей

Когда у 30-летнего жителя Челябинска Дмитрия Андреева подросла дочка, он понял, что дети, играя, должны двигаться, а не сидеть перед компьютером. Идея легла в основу создания образовательного комплекса «Играй и развивайся» и «Интерактивной песочницы», которые стала выпускать основанная Андреевым компания «Стэндап инновации». В течение четырех лет выручка предприятия удваивается каждый год и в прошлом году составила 16 млн руб. На сегодня в компании 15 сотрудников.

Андреев окончил Южно-Уральский университет по специальности «прикладная математика и физика» и в 2012 г. поступил в аспирантуру, а его четырехлетняя дочка как раз пошла в садик. Тогда же он собрал команду из четырех выпускников университета, чтобы придумать, как совместить IT-технологии с развитием дошколят.

Старт без инвестиций

Первая их игра обучала правильно переходить дорогу. На экране – улица, и когда загорается зеленый, ее надо перейти. Ребенок реально шагает по комнате и с помощью датчика кинект, который реагирует на его местоположение, взаимодействует с компьютером, управляющим игровой программой.

По словам Андреева, на тот момент современных IT-технологий для обучения дошкольников на российском рынке не было, а в России – 45 000 детских садов. Игры показали в детских садах, и воспитателям они понравились. А вот инвесторы из фонда по поддержке стартапов Red Button в Екатеринбурге отнеслись к идее скептически, поскольку «в детских садах денег нет» и это не обеспечит компании достаточно быстрый рост. Как считает директор бизнес-акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев, для инвестора хорош тот стартап, который за год-полтора растет в 10 раз.