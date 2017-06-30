Кому отдать семейный бизнес

Наследников надо оценивать по тем же критериям эффективности, что и обычных сотрудников

При передаче контроля над бизнесом самое важное – избежать фаворитизма или любого намека на него PhotoXpress

Родители часто финансово поддерживают своих взрослых детей, помогая им купить первую машину или внести взнос за квартиру. Отец Майлза Данкли, Грэхем, пошел еще дальше – он подарил сыну долю в компании по производству дорогой косметики и гигиенических товаров, которую основал за 15 лет до этого. Майлз получил 25% в компании своего отца SLG как раз в тот момент, когда она завершила первую сделку по покупке еще одного бизнеса.

Это было в 2000 г.: Данкли исполнилось 33 года и его 63-летний отец готовился отойти от управления бизнесом. Пять лет спустя отец передал сыну контроль над всей компанией. Сейчас Данкли занимает должность генерального директора SLG, выручка компании составляет 40 млн фунтов и у нее 160 сотрудников в Великобритании и Шанхае.

Передача управления проходит легче, если наследник уже не юноша и у него хватает опыта, как в случае с SLG. Если детей в семье несколько, есть риск, что кто-то почувствует себя обделенным, отмечает Бернард Реннелл, руководящий направлением семейного управления и наследования компаний в HSBC.