Кому отдать семейный бизнес
- Джонатан Мулз
- / Financial Times
Родители часто финансово поддерживают своих взрослых детей, помогая им купить первую машину или внести взнос за квартиру. Отец Майлза Данкли, Грэхем, пошел еще дальше – он подарил сыну долю в компании по производству дорогой косметики и гигиенических товаров, которую основал за 15 лет до этого. Майлз получил 25% в компании своего отца SLG как раз в тот момент, когда она завершила первую сделку по покупке еще одного бизнеса.
Это было в 2000 г.: Данкли исполнилось 33 года и его 63-летний отец готовился отойти от управления бизнесом. Пять лет спустя отец передал сыну контроль над всей компанией. Сейчас Данкли занимает должность генерального директора SLG, выручка компании составляет 40 млн фунтов и у нее 160 сотрудников в Великобритании и Шанхае.
Передача управления проходит легче, если наследник уже не юноша и у него хватает опыта, как в случае с SLG. Если детей в семье несколько, есть риск, что кто-то почувствует себя обделенным, отмечает Бернард Реннелл, руководящий направлением семейного управления и наследования компаний в HSBC.
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