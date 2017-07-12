Почему этим летом побоялись уходить в отпуска сотрудники некоторых западных компаний

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А директор по персоналу бостонской компании HubSpot Кэти Берк считает, что об отпусках нужно говорить исключительно в контексте бизнеса, в терминах заботы о сотрудниках и показателях их работы Freepick

В Великобритании сотрудники стали чаще отказываться от отпусков, потому что на фоне политики выхода Великобритании из ЕС не знают, как будет развиваться ситуация на рынке труда, и боятся за свое рабочее место, рассказывает Джонатан Мауде, партнер лондонского отделения юридической фирмы Vedder Price, курирующий вопросы занятости и трудовых отношений. По его словам, сотрудники предпочитают оставаться на работе, чтобы доказать работодателю свою незаменимость. «Работники, чувствующие себя менее уверенно, боятся, что во время их отсутствия работодатель будет справляться слишком хорошо и поймет, что необходимости в них нет», – объясняет он. И добавляет: поступая таким образом, работники наносят вред своему здоровью и создают проблемы менеджерам, которые пытаются предотвратить выгорание у подчиненных.

Джилл Миллер, консультант Chartered Institute of Personnel and Development, делит работников на три категории: тех, кто распределяет периоды отпуска по всему календарному году, тех, кто берет весь отпуск сразу в начале года, и тех, кто не берет отпуск в течение года и к ноябрю у них остаются четыре неиспользованные недели. Самый опасный вариант – последний, и от него страдают все. Сотрудники вынуждены брать отпуск в неудобное время, чтобы не потерять право на него. Или же работодатель откладывает решение проблемы и переносит неиспользованный отпуск на следующий год.