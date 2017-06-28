Чтобы человек не сгорел на работе, не должны сгорать его отпуска

Алексей Таранин / Ведомости

Секретарь компании «Безопасность границ» более пяти лет работала без отпуска. Об этом говорится в ее иске к работодателю, который рассмотрел Пресненский суд в 2017 г. После увольнения она потребовала взыскать с работодателя компенсацию за неиспользованный отпуск – 221 761 руб. плюс проценты за нарушение срока выплат. Суд удовлетворил иск лишь отчасти, мотивируя тем, что сотрудница поздно затеяла разбирательство.

Этим летом не пойдут в отпуск 20% россиян, показал опрос «Левада-центра» (социологи опросили 1600 человек из 48 регионов). Одна из причин отказа от отпуска – конфликт с работодателем, который не позволяет сотруднику отгулять обещанные законом четыре недели в год.

Сотрудники нередко подают иск в суд и требуют компенсировать их право на неиспользованный отпуск, знает Сергей Саурин, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав. В апреле 2017 г. центр провел исследование, изучив судебную практику сгорающих отпусков в России, и выяснил, что такие нарушения встречаются в крупных промышленных компаниях даже чаще, чем в малом бизнесе, уточняет он. Пока человек работает, он не готов отстаивать свое право на отдых и ссориться с руководством, поэтому подают иски после увольнения, поясняет Саурин. Суды большинства регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Татарстана) не удовлетворяют их на 100% и отпуска сгорают, показало исследование центра.

Срок годности отдыха

Таких решений – не в пользу работников – стало больше после вступления в силу в России в 2010 г. конвенции № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках», отмечает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права «Хренов и партнеры». Нормы международного права недостаточно интегрированы в Трудовой кодекс (ТК) и, когда дело доходит до суда, возникают противоречия в трактовке, поясняет юрист.