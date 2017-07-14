Как три предпринимателя из Новосибирска зарабатывают миллионы на копеечных «железках» для погрузчиков

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Сергей Дериглазов говорит, что в отличие от батарей смартфонов тяговые аккумуляторы с трудом поддаются диагностике – пришлось повозиться ООО «АКБ Мониторинг»

Идею диагностики аккумуляторов Сергей Дериглазов придумал вместе с товарищами – Артемом Марковым и Александром Логиновым, будучи магистрантом Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Все они работали на кафедральной установке по исследованию новых материалов для аккумуляторов: Сергей – как программист, Артем – как радиоэлектронщик. А электрохимик Логинов использовал установку для своих экспериментов. В процессе совместной работы у них родилась идея будущего бизнеса – продлевать жизнь тяговым аккумуляторам электропогрузчиков. Минимальная цена тягового аккумулятора величиной с небольшой стол – 150 000–200 000 руб., самые мощные модели стоят 1 млн руб., и продление срока работы означает немалую экономию для складских операторов и ритейлеров. Сам датчик представляет собой недорогую плату с китайскими компонентами, ноу-хау – методика диагностики и софт, говорит Дериглазов. В 2013 г. партнеры основали компанию «АКБ мониторинг» и разработали программно-аппаратный комплекс StopIt. В 2017 г. стартап рассчитывает на выручку в 15 млн руб. Команда стартапа включает 10 человек.

Как спасти аккумулятор

То, что аккумуляторные батареи могут служить положенные семь-восемь лет, а не один-два года, как это бывает на практике, первым понял электрохимик Логинов, который параллельно с научной работой занимался сервисом тяговых аккумуляторов. У него была собственная небольшая компания «Энергоэлемент». Он ездил по складам и вручную измерял параметры аккумуляторов. Он заметил, что сплошь и рядом компании неправильно эксплуатируют аккумуляторы: разряжают их до нуля и забывают на зарядном устройстве. Из-за этого их приходилось менять чуть ли не ежегодно. Друзья посовещались и придумали снабдить аккумуляторы специальными датчиками, которые могли бы подавать сигнал опасности (пищать или мигать) в случае снижения остаточного заряда до критического уровня и по радиочастотному каналу передавать информацию в единую базу данных. Так возник проект StopIt, что означает «прекрати неправильное использование».

Поначалу, в 2012 г., задача казалась простой, рассказывает Дериглазов. Но вскоре предприниматели поняли, что определить состояние аккумулятора электропогрузчика гораздо труднее, чем батареи смартфона, потому что электропогрузчик создает сложную электрическую нагрузку на аккумулятор. Полтора года друзья собирали статистику и разрабатывали тестовые датчики, которые крепятся на корпусе аккумулятора и измеряют температуру, напряжение и силу тока. А потом рассчитывали по этим данным заряд и емкость. Ноу-хау – в алгоритме расчета, который зашит в датчик, объясняет Дериглазов. Он позволяет мерить заряд с точностью 5%, в то время как ошибка обычного индикатора заряда может составлять и 50%. Готовых датчиков для StopIt не было – друзья покупали микросхемы и платы и собирали сами. Свою систему мониторинга они впоследствии запатентовали. По словам Дериглазова, она позволяет сократить затраты на парк батарей на 30%.