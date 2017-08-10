Петербургские работодатели в этом году почти вдвое сократили потребность в иностранных сотрудниках
- Светлана Зайцева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Иностранцев, работающих в Петербурге, становится меньше, особенно это заметно по странам с визовым режимом пребывания, сообщил заместитель председателя городского комитета по труду и занятости Николай Рогачев. «В 2016 г. заявленная работодателями квота приближалась к 20 000 позиций, в 2017 г. мы едва перевалили за 10 000. Больше всего визовиков едет из Китая, Южной Кореи и КНДР», – говорит Рогачев. В 2013 г. квота приближалась к 30 000 позиций, сотни и тысячи которых приходились на топ-менеджмент и ключевых технических работников, вспоминает он. Сейчас таких позиций, по словам Рогачева, единицы и десятки. «Российские представительства иностранных компаний упраздняются, продаются российским собственникам либо переходят на национальные кадры», – объясняет чиновник. «С падением рубля иностранцы стали очень дорогими на нашем рынке, зарплаты в пересчете на евро неконкурентоспособны. Люди потерпели, убедились, что рубль назад в полной мере не отыграл, и поехали отсюда», – рассказывает Рогачев.
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