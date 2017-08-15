Компаниям выгодно вкладываться в оздоровление сотрудников

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Многие работодатели стали запускать для сотрудников оздоровительные программы, в которых работникам помогают определить основные связанные со здоровьем риски, подобрать лечение и диету, повысить двигательную активность Евгений Разумный / Ведомости

Здоровые сотрудники лучше работают, показало недавнее исследование, проведенное специалистами трех американских университетов. И это доказывает пользу корпоративных оздоровительных программ. Связь очевидна, однако долгое время ее было трудно подтвердить данными. Нужно было увязать показатели производительности труда и конфиденциальную информацию о состоянии здоровья работников.

Венчурная доходность 76,3% составила доходность инвестиций сети прачечных в корпоративную оздоровительную программу

Исследование было проведено на небольшой выборке работников пяти коммерческих прачечных, расположенных на Среднем Западе США. Его авторы обнаружили, что сотрудники, участвовавшие в корпоративной оздоровительной программе, на протяжении следующего года нарастили производительность в среднем на 4%. Сильнее всего - на 10,8% - выросла производительность труда часто болеющих работников, состояние здоровья которых, как показали ежегодные скрининги, за счет участия в программе значительно улучшилось.

Однако увеличить дневную выработку смогли и сотрудники, не имевшие проблем со здоровьем до начала программы. По мнению авторов исследования, этим они во многом обязаны изменениям образа жизни - улучшению питания, росту физической активности и снижению стресса.

«Мы забываем, что многие люди приходят на работу, находясь не в лучшей форме. Улучшение их самочувствия ведет к тому, что люди день за днем лучше работают», - объясняет один из авторов исследования, профессор менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Иэн Ларкин. Его соавторами стали Тимоти Габлер из Калифорнийского университета в Риверсайде и Ламар Пирс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.