Это следствие действия закона о запрете заемного труда, вступившего в силу 1 января 2016 г.

Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Законный минимум

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Теперь агентствам разрешено предоставлять временный персонал либо для замены отсутствующих сотрудников, за которыми сохраняются рабочие места, либо на сезонные, либо на проектные работы Depositphotos / PhotoXPress

С января 2016 г. рынок предоставления временного персонала сократился втрое – это следствие действия закона о запрете заемного труда. В 2016 г. рынок составил 12,7 млрд руб., или 35 000 временных сотрудников, подсчитала Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ). Для сравнения: в 2015 г. он был 36,6 млрд руб.