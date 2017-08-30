Как корпорации заманивают на работу избалованных IT–специалистов

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Алексей Таранин

В начале 2017 г. перед банком «Открытие» встала трудная задача – нанять около 500 IT-специалистов, собрав команды из аналитиков, разработчиков, тестировщиков, архитекторов и проектных менеджеров, которые должны заняться созданием новых информационных систем, рассказывает Татьяна Черняева, начальник управления подбора персонала банка. Требовались не новички, а опытные сотрудники, за которыми охотятся рекрутеры, и их часто раздражают звонки хедхантеров.

«Мы знакомились с этими ребятами на конференциях и хакатонах и выяснили, что они любят соревноваться, их интересуют крутые задачи», – говорит она. Тогда банк вместе с научно-популярным изданием N + 1 разработали восемь логических онлайн-задач для аналитиков и опубликовали их в июне этого года. Всем, кто решит семь задач из восьми, работодатель предлагал рассмотреть вакансии в IT-подразделении. В результате 1953 человека откликнулись, а 507 набрали проходной балл: им предложили выслать резюме по адресу банка. 89 заинтересовались вакансиями «Открытия» – не только аналитики, но и разработчики и архитекторы. Сейчас восемь самых подходящих кандидатов проходят собеседования, говорит Черняева.

Ближе к читателю

Российские работодатели стали чаще использовать необычный способ поиска технических специалистов: они размещают онлайн-задачки на сайтах, пишущих о науке, технологиях, IT-стартапах. Это довольно новый тренд в рекрутинге, замечает руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская. Такой прием создает большой приток адекватных кандидатов – от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, справившихся с тестами, говорит она. Онлайн-задания помогают привлечь мотивированных людей, которые, может, и не задумывались менять работу, но попались на удочку интересной задачи. Таким способом рекрутировали специалистов компании «Яндекс», Mail.ru, «Тинькофф банк», «Лаборатория Касперского», «Туту.ру», знает Владимирская. Это эффективный способ поиска разработчиков, тестировщиков, специалистов по пользовательским интерфейсам, системных администраторов и системных архитекторов, даже технических директоров, говорит она. Правда, он сработает лишь в том случае, если вызов на такое соревнование будет исходить от именитого работодателя, уточняет партнер хедхантинговой компании «Контакт» Ольга Сабинина.