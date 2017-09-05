Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Помощь идет из-за границы
В Петербург в этом году приехало в 1,5 раза больше мигрантов из стран СНГ
Объемы строительства растут – компаниям нужны работники
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Трудовые мигранты чаще всего устраиваются работать на стройке
Евгений Разумный / Ведомости
За первые шесть месяцев 2017 г. в Петербурге, по данным Петростата, зарегистрировалось 13 016 мигрантов из стран СНГ, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, покинуло город 5400 человек (-21%). В целом миграция (включая приезжих из регионов России и стран дальнего зарубежья) выросла на 15% до 114 070 человек. Петростат анализирует данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания.
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