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Ванесса Фурманс
Менеджмент
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Хакеры против гендиректоров

Почему западные гендиректора так боятся кибератак

Они опасаются не только кражи данных, но и потери собственного кресла

В компании Jack Cooper Holdings, которая оказывает услуги по перевозке продукции General Motors и Ford Motors, работает более 3000 сотрудников. Фирма защищает от хакеров не только собственные данные. Она борется и с тем, чтобы киберпреступники не получили случайно через ее систему доступ к системам крупных автопроизводителей – ее клиентов.

В этом году гендиректор Jack Coopers Майкл Риггз изменил организационную структуру компании, переподчинив себе напрямую IT-директора. По понедельникам во время телеконференции IT-директор сообщает Риггзу обо всех проблемах кибербезопасности, начиная с неполадок софта у поставщиков и до кибератак на другие компании. Иногда по итогам совещания руководство компании изменяет тот или иной бизнес-процесс в компании. 

Столь внимательно к вопросам безопасности западный бизнес стал относиться после масштабных атак на крупные компании – от Target до Yahoo. Теперь гендиректора не отдают защиту данных на откуп исключительно IT-департаменту. Все чаще им лично приходится доносить до сотрудников важность соблюдения правил кибербезопасности и проводить тренировки отражения потенциальных атак.

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