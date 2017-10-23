Почему западные гендиректора так боятся кибератак
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В компании Jack Cooper Holdings, которая оказывает услуги по перевозке продукции General Motors и Ford Motors, работает более 3000 сотрудников. Фирма защищает от хакеров не только собственные данные. Она борется и с тем, чтобы киберпреступники не получили случайно через ее систему доступ к системам крупных автопроизводителей – ее клиентов.
В этом году гендиректор Jack Coopers Майкл Риггз изменил организационную структуру компании, переподчинив себе напрямую IT-директора. По понедельникам во время телеконференции IT-директор сообщает Риггзу обо всех проблемах кибербезопасности, начиная с неполадок софта у поставщиков и до кибератак на другие компании. Иногда по итогам совещания руководство компании изменяет тот или иной бизнес-процесс в компании.
Столь внимательно к вопросам безопасности западный бизнес стал относиться после масштабных атак на крупные компании – от Target до Yahoo. Теперь гендиректора не отдают защиту данных на откуп исключительно IT-департаменту. Все чаще им лично приходится доносить до сотрудников важность соблюдения правил кибербезопасности и проводить тренировки отражения потенциальных атак.
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