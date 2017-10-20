От борьбы с кибермошенниками могут пострадать обычные люди
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В четверг правительство рассматривало законопроект, направленный на борьбу с хищением денег с банковских счетов. «Незаконно списываются средства через интернет, через мобильную связь, через различные платежные системы. С этим сталкиваются не только организации, но и клиенты банков», – возмущался премьер Дмитрий Медведев. Он добавил, что создается механизм, который может предотвратить операции, совершаемые без согласия клиентов.
Когда банк подозревает, что операция мошенническая, он будет обязан приостановить списание денег со счета клиента и использование средства платежа на срок не более двух рабочих дней, говорится в законопроекте. Банки будут обязаны приостанавливать все операции, обладающие признаками, определенными ЦБ. Заблокировав операцию, банк должен «незамедлительно» связаться с клиентом и запросить подтверждение, если же этого сделать не удалось, то банк проводит операцию спустя два дня, следует из проекта. Кроме того, банки могут сами устанавливать дополнительные признаки подозрительности – но блокировать такие операции или нет, остается на их усмотрение.
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