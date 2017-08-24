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Молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников. Это следствие переноса подбора кандидатов в интернет Freepick

Хавар Латиф заподозрил обман с самого начала. В мае 25-летний пакистанец, основатель фирмы, занимающейся регистрацией доменных имен, получил приглашение обсудить в чате предложение о работе от некоего человека, утверждавшего, что он представляет Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA). «Вижу ваш сайт и хочу обсудить с вами предложение новой работы, если вы свободны», – говорилось в сообщении, которое Латиф получил по Skype. Латиф связался с FINRA, и там ответили, что такой человек у них не работает и у агентства нет аккаунтов в Skype для внешних коммуникаций.

По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), ежегодно хакеры пытаются обмануть десятки тысяч человек с помощью мошеннических схем, построенных вокруг приема на работу. У них пытаются выманить персональную информацию или получить через них доступ к сетям компаний, в которых они работают.