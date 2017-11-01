Как изобретатели становятся успешными предпринимателями

Способность совершить технологический прорыв и создание успешного бизнеса – не одно и то же

Bare Conductive продает краску через интернет-магазины товаров для хобби и через розничные сети, такие как RadioShack в США Bare Conductive

Мэтт Джонсон был воспитан предпринимателями - у его родителей была собственная фирма Civitas, занимавшаяся ландшафтной архитектурой, но сам он не имел намерений создавать собственный бизнес. Так было до тех пор, пока он не начал работать над дипломом по промышленному дизайну в лондонском Royal College of Art и не не изобрел токопроводящую краску, с помощью которой на стенах можно создавать электрические цепи.

Сейчас Джонсон возглавляет компанию Bare Conductive, созданную вокруг придуманного им продукта. В фирме работают 10 человек, ее офис расположен в технопарке в лондонском районе Шордич. За шесть лет работы выручка фирмы составила 2,5 млн фунтов. Bare Conductive продает краску через интернет-магазины товаров для хобби и через розничные сети, такие как RadioShack в США. Джонсон ведет переговоры о стратегическом партнерстве с несколькими компаниями из FTSE 100, чтобы вывести бизнес на новый уровень развития.

Трудно вырасти

Многие изобретатели, как и Джонсон, пытаются сделать из своих изобретений бизнес, но мало кому удается достичь действительно больших масштабов. Меняют мир чаще всего компании, во главе которых стоят предприниматели, а не изобретатели.

Стив Джобс не изобретал смартфон, а Билл Гейтс не создавал операционную систему для персональных компьютеров. Тем не менее оба вывели компании, построенные вокруг этих изобретений, в мировые лидеры.

Джулиан Меткалф и Синклер Бичем капитализировали то, что не удалось четвертому графу Сэндвичу, в честь которого еще в XVIII в. был назван известный бутерброд. В 1980-х гг. они купили обанкротившееся кафе-бутербродную в Хэмпстеде на севере Лондона и превратили его в глобальную сеть из почти 500 точек. В прошлом финансовом году выручка их сети Pret A Manger составила 776 млн фунтов.

«Мне повезло: я мог следовать примеру родителей», - говорит Джонсон. Он также положился на помощь наставников, обучавших его предпринимательству, и привлек в свою компанию других людей, чтобы они взяли на себя те функции, в которых сам он был не силен.

Превратившись из изобретателя в предпринимателя, Джонсон проникся уважением к людям, способным создавать компании, а не совершать технологические прорывы. «Теперь я понимаю, что способности к созиданию - это не только про создание каких-то продуктов. Создать компанию — вот настоящее волшебство», - говорит он.

Коммерция и контроль

Камнем преткновения для многих изобретателей становится переход от мелкого к крупному бизнесу, указывает Саймон Бонд, директор по инновациям SETsquared. Эта программа-инкубатор была запущена 15 лет назад пятью британскими университетами, чтобы способствовать превращению научных открытий в крупные компании.

За поддержкой к SETsquared обращаются тысячи изобретателей. Инкубатор отбирает тех, у кого действительно есть предпринимательские наклонности. Для этого все должны пройти двухдневный вводный курс, дающий представление о том, как набросок идеи на салфетке превращается в коммерческое предприятие.

Многие спотыкаются на вопросах контроля, продолжает Бонд. Например, они не могут решить, как лучше монетизировать свое изобретение. Или не хотят делиться идеями с командой менеджеров.

Те, кто остается в SETsquared, способны разделять взгляды с другими, отмечает Бонд, и часто уже во время вводного курса находят наставника, который впоследствии становится руководителем их компании. В качестве примера он приводит компанию Symetrica, поставляющую системы безопасности. В основе продукта компании - открытие в сфере гамма-излучения, сделанное Дэвидом Рэмсденом во время исследований в Университете Саутгемптона.

Когда Рэмсден пришел в SETsquared, он думал, что его открытие будет наиболее полезно для определения радиации малой интенсивности на спутниках. Однако встреча с наставником Хеддвином Дэвисом, впоследствии ставшим генеральным директором Symetrica, убедила Рэмсдена, что у этой технологии есть коммерческий потенциал: например, с ее помощью можно искать «грязные» бомбы на пунктах контроля безопасности в портах. На данный момент Symetrica привлекла уже $4,7 млн средств частных инвесторов и поставляет свое оборудование службам внутренней безопасности США.

«Успешный бизнес - больше, чем хорошая идея. Для постоянного расширения бизнеса, с тем чтобы охватить не только основных покупателей, требуется больше, чем одно изобретение», - говорит Бонд.

Entrepreneur First - лондонская программа-акселератор, помогающая выпускникам технических факультетов и сотрудникам техно-стартапов открыть в себе предпринимателя. За шесть лет работы программа способствовала созданию 150 компаний, совокупная оценка которых приближается к $1 млрд.

Никто из основателей этих компаний не считает себя изобретателем, несмотря на то, что почти все они имеют опыт работы инженерами, отмечает генеральный директор Entrepreneur First Мэтт Клиффорд.

«Само по себе изобретение редко является ключом ко всему, по крайней мере, в технологических компаниях. Мы ищем людей с более широкими взглядами, которые могут думать свободно, не привязываясь к основной идее первоначального продукта», - говорит он.

Перевела Надежда Беличенко