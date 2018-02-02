Как инженер-технолог и экономист из Кирова зарабатывают на самогонных аппаратах

Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Нужно, чтобы гнали

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Владимиру Соколову (слева на фото) и Сергею Сандалову постоянно приходится придумывать что-то новое – конкуренция на рынке растет

Пиломатериалы – вот с чего начался самогонный бизнес 28-летнего инженера-технолога Сергея Сандалова и 35-летнего экономиста Владимира Соколова. У Соколова была лесопилка – Сандалов написал для него базу данных пиломатериалов. Дело было в 2013 г., вспоминает Сандалов, они заговорили об интернет-торговле, Соколов пожаловался, что его знакомый искал самогонный аппарат и набрел в интернете на несколько сайтов с ржавыми баками. Родилась идея – сделать интернет-магазин самогонных аппаратов, а доставлять их по почте, наложенным платежом. Соколов воодушевился и продал лесопилку: даже в лучшие времена она приносила 700 000 руб. в месяц.

Нашли производителя – Челябинский завод бытовых товаров (ЧЗБТ), оптом аппараты стоили 2800 руб. за штуку, партнеры купили сразу 50, укомплектовали их дополнительно термометрами, шлангами и крышками – на кухне у Сандалова, упаковали и распродали за две недели по 5900 руб.

Сандалов с нуля осваивал электронную коммерцию, подбирал текст для контекстной рекламы. Кнопки «купить» на сайте не было, только номер телефона. Сейчас у Сандалова и Соколова – группа компаний «Русская дымка» с выручкой в 200 млн руб. в 2017 г.

Самогонное море

Гендиректор ЧЗБТ Александр Машковский вспоминает, что после введения продовольственного эмбарго спрос на бытовые аппараты для производства алкоголя взлетел. Сейчас в России, по оценкам «Русской дымки», ежегодно продается по 100 000 аппаратов.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз говорит, что в 2017 г. в России было предположительно сварено 300–350 млн л самогона, а на руках у населения находится 1,5 млн самогонных аппаратов. Гнать самогон российские законы разрешают, но не на продажу.

Простая конструкция

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