Как врач-педиатр торговал экзотическими бобами

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В отличие от конкурентов Александр Фетисов работает с Латинской Америкой без европейских посредников  Евгений Разумный / Ведомости

Александр Фетисов, бывший врач-педиатр, несколько лет занимался импортом цветов из Южной Америки и Европы в Россию и был совладельцем маленькой цветочной компании с выручкой 3 млн руб. год, но в 2015 г. продажи цветов сильно упали, Фетисов продал свою долю в бизнесе и стал искать новую идею. Александр скооперировался с Мурадом Бердыевым, с которым учился вместе на бизнес-курсах. Найти новую идею помогли знакомства Фетисова в Южной Америке.

В 2014 г. Фетисов получил уведомление от логистической компании, которая занималась поставками цветов из Эквадора, что его местный партнер-оптовик не платит по счетам. Фетисов вылетел в Эквадор. Его пребывание там затянулось на полгода, и Фетисов познакомился с местными плантаторами.

Фетисов и Бердыев сразу подумали, что из Латинской Америки можно возить биодобавки растительного происхождения (как врачу Фетисову эта тема была близка) и разослали запросы по старой базе производителей в Латинской Америке. В ответ они стали получать прайс-листы не только по биодобавкам, но и по так называемым суперфудам – экзотическим злакам и сухофруктам, считающимся полезными для здоровья: киноа, чиа, асаи, ягодам годжи. Прикинув, что в России рынок здорового питания бурно растет, партнеры выбрали злаки и крупы – тем более что растаможивание и регистрация продуктов питания значительно проще, чем фармацевтических товаров.

С самого начала партнеры решили, что обойдутся без европейских посредников-дистрибуторов, через которых работает большинство компаний в России, а договорятся с плантаторами напрямую. Это позволило бы им конкурировать по ценам с более крупными компаниями.

В России экзотические крупы фасуют главным образом три крупные компании: «Мистраль», ТД «Ярмарка» и «АФГ Националь». Крупы приносят хорошие деньги. Выручка «Мистраля» за 2016 г. – 7 млрд руб., ТД «Ярмарка» – 1,3 млрд руб., «АФГ Националь» – 114 млн руб. В 2017 г. «АФГ Националь» почти на треть увеличила долю экзотических круп (булгур, киноа, кус-кус) в продажах в натуральном выражении, говорит коммерческий директор «АФГ Националь» Борис Шабанов. Экзотические крупы хоть и быстро растущий, но узкий сегмент, доля которого на рынке фасованных круп составляет менее 1%, сказал Шабанов.

Друзья-плантаторы

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