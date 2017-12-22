Как торговец водкой научилась зарабатывать на полезных напитках

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Мария Федотова 15 лет торговала водкой, прежде чем заняться более полезными напитками Максим Стулов / Ведомости

Тридцатичетырехлетняя Мария Федотова, окончившая МЭСИ, начинала карьеру торговым представителем компании – производителя алкогольных напитков «НПК спиритс» и за 10 лет доросла до коммерческого директора компании «Золотая мануфактура», выпускающей водку «Белочка», «Калинка», «Высота» и «Русский бриллиант». Со временем Федотова почувствовала моральную усталость от того, что приходится торговать водкой, вспоминает она – ей хотелось продавать напитки полезные: например, для красоты и здоровья, повышения тонуса или стрессоустойчивости. Просмотрев исследования рынка, она поняла, что этот сегмент далек от насыщения. В конце 2015 г. она открыла компанию «Релаксми», нашла цех по розливу напитков в Воронежской области и начала выпускать продукцию под названием Future Drinks. В этот бизнес предпринимательница вложила 2 млн руб., накопленных за четыре с лишним года работы коммерческим директором. Потом к функциональным напиткам добавились чаи и взвары по старорусским рецептам. Сейчас выручка «Релаксми» составляет 1 млн руб. в месяц.

Функциональные напитки (на основе молока или соков, с биоактивными добавками и витаминами) занимают 0,5–1,5% рынка безалкогольных напитков, говорит Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF. По его словам, массовый потребитель внутренне убежден, что полезные напитки не могут быть вкусными, и поэтому редко их покупает. Однако крупные производители соков и сокосодержащих напитков обычно имеют в ассортименте 1–2 функциональных напитка, потому что это положительно влияет на имидж компании.

Не лекарство и не сок

Первым делом нужна была рецептура. Однако технологи пищевых компаний не разбирались в функциональных напитках и не имели опыта работы с фармацевтическими веществами вроде коллагена или L-тианина, говорит Федотова. Одни сами отказывались, когда узнавали, что речь идет о стимулирующих напитках, другие не знали, как указывать тот или иной ингредиент в декларации о соответствии продукта техническим регламентам Таможенного союза по безопасности добавок и продукта. Такой документ необходимо делать по закону.

Федотова нашла на hh.ru технолога, который имел опыт работы и в пищепроме, и в фармацевтических компаниях. Он за 60 000 руб. придумал рецепты трех напитков на основе соков: антистрессового Relaksator с магнием, Bloomy You для улучшения цвета лица с коллагеном и Brain Train, стимулирующего мозговую активность, с L-тианином. Сырьем служили экстракты, витамины, злаки и натуральные ароматизаторы. Поставщиков оказалось найти несложно, говорит Федотова, они даже дали ей несколько ценных советов – например, что облепиховый вкус отлично оттеняет мелисса.

Сначала Федотова планировала разливать напитки в пластиковые стаканчики. Она стала искать фабрику и нашла подходящую только в Россоши – ближе не было никого, кто согласился бы разливать напитки именно в стаканчики и с хорошим качеством. Однако выяснилось, что раньше фабрика никогда не разливала в стаканчики, и с производством начались технические проблемы. Пришлось перейти на пластиковые бутылочки. Федотова потеряла на закупленной, но неиспользованной таре 400 000 руб.

В марте 2016 г. Федотова наняла менеджера для обзвона клиентов по базе форума Foodmarkets.ru (на нем поставщики общаются с покупателями). Первыми на сотрудничество согласились мурманская торговая сеть «Евророс» и красноярская сеть магазинов «Роса», найденные через тот же форум Foodmarkets.ru. Федотова знала по предыдущей работе многих закупщиков крупных сетей, но это не слишком помогло: функциональные напитки пользовались небольшим спросом.

Затем начались проблемы со второй партией напитков: на фабрике в Россоши в сырье попали бактерии, продукция не прошла микробиологическую экспертизу и весь товар пришлось выбросить.

Федотова стала в срочном порядке искать альтернативную фабрику – и нашла ее в г. Вольске Саратовской области.

Иван-чай

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