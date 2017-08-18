Два маркетолога нашли новый способ заработать на детокс-моде
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К детокс-сокам норильчанина Антона Смирнова, менеджера по маркетингу в строительной компании, приучила жена Юлия, увлеченная здоровым образом жизни. Смирнов купил ей соковыжималку и мощный блендер для смузи. Юлия экспериментировала: смешивала огуречный сок с яблочным, шпинатным и сельдерейным, а свекольный, морковный и лимонный соки – с имбирем.
Осенью 2014 г. супруги решили организовать семейный бизнес и договорились со знакомым владельцем небольшой кулинарии. Он взял на себя отжим соков и взамен получал долю прибыли. Смирнов заказал разработку интернет-магазина – Detox Pro. Первоначальные вложения составили 100 000 руб.
Поначалу продажи не превышали 150 000 руб. в месяц. Продаются соки в среднем по 900 руб. за литр, рентабельность составляет примерно 35%. Весной 2015 г. Смирновы взяли в партнеры специалиста по продвижению в интернете Юрия Суздаля, который тогда работал в рекламной службе Объединенной ракетно-космической корпорации. Суздаль оптимизировал сайт, и выручка к концу лета 2015 г. выросла до 400 000 руб. в месяц. Но потом развитие застопорилось – пришлось переключаться с отжима соков на торговлю франшизами.
За полтора года Суздаль и Смирнов нашли 36 франчайзи в 60 городах России, Казахстана, Кипра, Чехии и Азербайджана. В 2016 г. партнеры выручили на продаже франшизы 3,2 млн руб., в планах на 2017 г. – 5 млн руб. Рентабельность бизнеса с начала года составила 68,2%.
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