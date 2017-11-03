Как заработать на клумбах для «Зарядья»

Копеечные комплекты из семян и нескольких картонок приносят до 500 000 руб. в месяц

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Клумбы для «Зарядья»

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Идея продавать клумбы в коробках пришла Ирине Михайловой в голову во время тура по британским дизайнерским агентствам Евгений Разумный / Ведомости

Ирина Михайлова продает клумбы в коробке – наборы семян с выкройками клумб, по которым даже начинающий садовод может разбить клумбу на даче или балконе. По образованию она дизайнер одежды и решила применить портновский подход к созданию цветников. В России никто до нее не додумался сажать клумбы по выкройке, она даже запатентовала этот способ высадки растений.

Выручка ее компании «Красота садовая» в лучшие месяцы доходит до 500 000 руб., при этом Михайлова работает одна: фасовку, упаковку, доставку и кассовое обслуживание она отдала на аутсорсинг. Розничным сетям цветники в коробках пока не интересны. Зато в октябре балконные клумбы «Красоты садовой» попали на полки магазина парка «Зарядье». Михайлова торгует клумбами через свой интернет-магазин, есть и мелкие оптовые клиенты: садовые центры, ландшафтные дизайнеры, магазины семян.